Пассажирский поезд сошел с рельсов: много пострадавших

На севере Египта 4 вагона пассажирского поезда сошли с рельсов.
Инцидент произошел на въезде на станцию Сандахур недалеко от города Тух. Об этом сообщает национальное управление железных дорог Египта.
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В результате аварии по меньшей мере 97 человек получили ранения. О летальных случаях не сообщается.
Машиниста поезда, его помощника и 8 других должностных лиц задержали в ожидании расследования. Причины аварии устанавливаются.
В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд. По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами.
В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.
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