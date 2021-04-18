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воскресенье, 18 апреля 2021 19:45

Пассажирский поезд сошел с рельсов: много пострадавших

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Пассажирский поезд сошел с рельсов: много пострадавших
Около сотни человек пострадали в результате аварии. Фото: Ahram

На севере Египта 4 вагона пассажирского поезда сошли с рельсов.

Инцидент произошел на въезде на станцию ​​Сандахур недалеко от города Тух. Об этом сообщает национальное управление железных дорог Египта.

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В результате аварии по меньшей мере 97 человек получили ранения. О летальных случаях не сообщается.

Машиниста поезда, его помощника и 8 других должностных лиц задержали в ожидании расследования. Причины аварии устанавливаются.

В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд. По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами.
В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

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