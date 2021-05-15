Пассажирский фургон слетел в канал: есть погибшие

Семь детей погибли. Фото: DW

На востоке Пакистана пассажирский фургон слетел в канал.

В результате 11 человек погибли, среди них - семеро детей. Об этом сообщает Хinhua.

"Авария произошла в городе Шейхупура. На место выехали полицейские и спасатели, которые вынесли тела с затонувшего автомобиля", - сказано в сообщении.

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Среди погибших - семь детей, три женщины и один мужчина, принадлежащие к одной семье.

По словам очевидцев, причиной аварии стало то, что водитель не справился с превышением скорости.

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