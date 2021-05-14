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пятница, 14 мая 2021 09:54

Водитель-иностранец с рекордным количеством алкоголя в крови протаранил историческое здание
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В Киеве мужчина за рулем легковушки BMW врезался в здание XVII-XVIII в., которая является памятником архитектуры национального значения.

ДТП произошло на ул. Константиновской, 6/8, возле станции метро Контрактовая площадь 13 мая. Оказалось, что водитель-иностранец был пьян, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Мужчина протаранил Каменицу киевского войта, которую называют Дом Быковского. Здание сейчас функционирует как филиал музея истории Киева - Музей истории благотворительности в Киеве.

ДТП произошло на улице Константиновской, 6/8, возле станции метро "Контрактовая площадь" 13 мая
Фото: t.me/kyivpatrol
ДТП произошло на улице Константиновской, 6/8, возле станции метро "Контрактовая площадь" 13 мая
Водитель-иностранец был пьян

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"Во время выяснения обстоятельств происшествия инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения", - рассказали правоохранители.

Мужчина в авто на польских номерах согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора Драгер. Результат показал 1,95 промилле, что почти в 10 раз превышает допустимый уровень.

На горе-водителя патрульные составили админпротоколы. Его авто забрали на штрафплощадку.

10 мая в Киеве на Минском массиве женщина за рулем ЗАЗ сбила парня, врезалась в бетонное ограждение и МАФ, так как растерялась. Авария произошла на ул. Полярной.

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