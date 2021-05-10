Водитель снесла пешехода на переходе и влетела в МАФ

Автор: скриншот с видео В Киеве женщина за рулем авто снесла парня на переход

10 мая в Киеве на Минском массиве женщина за рулем ЗАЗ сбила парня, врезалась в бетонное ограждение и МАФ, так как растерялась.

Авария произошла на ул. Полярной, сообщает Kiev Operative.

"Пытаясь повернуть на ул. Кальнишевского, автомобиль ZAZ потерял управление и протаранил молодого парня на пешеходном переходе. Как видно на видео, водитель влетела в пешехода, протянула его на капоте, затем врезалась в бетонное ограждение и МАФ", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что за рулем была женщина лет 65-70, рядом был внук лет 15. Она сильно переживала за машину, а не за сбитого парня, как пишут свидетели ДТП. Женщина сказала, что просто растерялась.

Парень чудом не пострадал. От вызова скорой и полиции он отказался.

В районе села Братское вблизи Днепра четверо детей переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель за рулем Peugeot ехала из Днепра в сторону Запорожья, перед переходом не тормозила. Двое детей успели отскочить, а другие - мальчик и девочка - оказались под колесами.