Пассажирский автобус упал с моста. 14 погибших

Фото: g1.globo.com

На юго-востоке Бразилии в штате Минас-Жерайс с 15-метрового моста упал автобус. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 26 пострадали.

Трагедия произошла во второй половине дня 4 декабря. Об этом сообщает издание Globo.

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Отмечается, что 11 пассажиров автобуса погибли на месте. Еще 3 скончались по дороге в больницу. Водитель успел выскочить из кабины до падения автобуса и после этого исчез, по информации транспортной полиции.

Предварительно, до аварии мог привести отказ тормозной системы. Точные причины ДТП выясняются.

В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский автобус упал в реку, в результате чего погибли по меньшей мере 36 человек. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал с моста.