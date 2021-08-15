Пассажирский автобус слетел с дороги и перевернулся: много погибших

В Будапеште, Венгрия, произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Автобус съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщает RTBF.
В результате ДТП погибли восемь пассажиров, 48 человек пострадали.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента. В частности, почему автобус, перевозивший людей между Будапештом и озером Балатон, съехал с дороги.
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О пострадавших или погибших украинцах не сообщается.
12 августа в российском Воронеже взорвался пассажирский автобус. Следствие назвало предварительную причину трагедии - одна пассажирка везла в транспорте газовый баллон.
В результате взрыва пострадали 19 человек, двое из них умерли. Ранее причиной взрыва считали неисправность технического оборудования автобуса.
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