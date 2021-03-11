Паспорта вакцинации. Макрон отверг предложение Нетаньяху

В Евросоюзе продолжаются дискуссии о введении единого паспорта вакцинации. Фото: АР

Франция не поддерживает предложение Израиля заключить двустороннее соглашение о признании паспортов вакцинации против Covid-19 для упрощения путешествий граждан.

"Франция пока не намерена решать этот вопрос на двустороннем уровне. Если санитарные паспорта будут введены, то этот вопрос будет решаться на европейском уровне в соответствии с мандатом Еврокомиссии", - заявили у президента Франции, сообщает BFM TV.

В Елисейском дворце добавили, что президент Макрон в целом считает введение паспортов вакцинации против Covid-19 преждевременным.

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Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху публично предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону договориться между двумя странами о взаимном признании паспортов вакцинации, чтобы упростить путешествия своих граждан.

Такие договоренности Израиль уже заключил с Грецией и Кипром.

В Евросоюзе продолжаются дискуссии о введении единого паспорта, или сертификата вакцинации. Первой этот вопрос на уровне глав государств и правительств стран-членов подняла Греция. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия намерена уже в течение марта представить предложения относительно создания "цифровых зеленых паспортов", которые будут содержать информацию о вакцинации, результатах тестирования или приобретенном иммунитете против Covid-19.