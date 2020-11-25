Партия наркотиков на $1 млрд оказалась моющим средством

Власти Таиланда арестовала моющие средства, думая что это наркотики. Фото: pexels

Утверждение власти Таиланда об изъятии наркотика кетамина на сумму почти $ 1 млрд оказалось "недоразумением".

Об этом сообщает BBC.

Министр юстиции Сомсак Тепсутин сказал, что из-за технической ошибки в расследовании ему пришлось озвучить ложное заявление.

Лабораторные тесты показали, что изъятое вещество было ортофосфат натрия. Это вещество, которое обычно используется в качестве чистящего средства.

В начале этого месяца официальные власти изъяла это вещество.

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Кетамин широко используется в качестве анестетика, но из-за его галлюциногенные эффекты его также называют "наркотиком для вечеринок". При таком использовании он может нанести серьезный вред организму и привести к смерти человека.

Ортофосфат натрия похож на кетамин. Однако, этот белый порошок используют как средство для выведения пятен или даже в качестве пищевой добавки.

"Это было недоразумение, которое наше агентство должно принять", - сообщил министр.

Тепсутин сказал, что предыдущие тесты показывают фиолетовый цвет как реакцию на кетамин, тоже самое случилось с ортофосфат натрия.

Власти конфисковали 475 мешков с таким веществом.

12 ноября Таиланд изъял почти 11,5 т белого порошка из местного состава после сообщения из Тайваня. На пресс конференции власти заявили, что это крупнейшая партия кетамина, которую удавалось удалить.