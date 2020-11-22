Паром сел на мель с сотнями пассажиров на борту

На борту парома находились 331 пассажир и 98 членов экипажа. Фото: pixabay

Недалеко от порта Мариехамн на Аландских островах сел на мель пассажирский паром Viking Grace.

Судно направлялось из Стокгольма в Турку, сообщает Iltalehti.

Инцидент произошел во время сильного шторма в субботу во второй половине дня.

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На борту парома находились 331 пассажир и 98 членов экипажа. По словам начальника прессслужбы Viking Line, жизнь пассажиров не подвергалась непосредственной опасности. Обследование судна показало, что на нем нет пробоин, ситуация стабильная. Владелец судна решил дождаться ослабления ветра, прежде чем буксировать корабль с мели. В ночь с субботы на воскресенье лайнер успешно отбуксировали в бухту Мариехамн. По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время еще находились на борту, и их эвакуация началась утром.

В сентябре другой пассажирский паром судоходной компании Viking Line, Viking Amorella также сел на мель у Аландских островов.

В Нигерии затонуло пассажирское каноэ. Погибло 18 человек, среди них трое мужчин и 15 женщин. Лодка перевозил 23 пассажиров из Занго Маджия на ферму.