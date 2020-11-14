Затонуло пассажирское судно: есть погибшие

В Нигерии затонуло пассажирское каноэ. Погибло 18 человек, среди них трое мужчин и 15 женщин.
Лодка перевозил 23 пассажиров из Занго Маджия на ферму. Из-за перегрузки перевернулась на реке Буджи в муниципальном районе Итас Гадау штата Баучи, что на севере страны. Пять человек, которые упали в воду, удалось спасти, сообщает Daily Post.
Отмечают, что в Нигерии в сезон дождей часто случаются подобные трагедии.
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