Затонуло пассажирское судно: есть погибшие

В Нигерии в результате аварии погибли 18 пассажиров каноэ. Фото: pexels.com

В Нигерии затонуло пассажирское каноэ. Погибло 18 человек, среди них трое мужчин и 15 женщин.

Лодка перевозил 23 пассажиров из Занго Маджия на ферму. Из-за перегрузки перевернулась на реке Буджи в муниципальном районе Итас Гадау штата Баучи, что на севере страны. Пять человек, которые упали в воду, удалось спасти, сообщает Daily Post.

Отмечают, что в Нигерии в сезон дождей часто случаются подобные трагедии.

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