Парламентские выборы в Польше: лидируют радикальные националисты

Сегодня в Польше состоятся парламентские выборы. Участие в них могут принять 30 млн человек.
По последним опросам лидирует правящая партия "Право и справедливость", пишет dw.com.
Прогнозируют поддержку от 41,7 до 46,5 процента избирателей.
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Выбирать будут 460 депутатов Сейма и 100 - Сената.
"Право и справедливость" пользуются популярностью из-за ряда социальных реформ. Их критикуют за сильной националистическую позицию и поддержку законов, ограничивающих свободную работу СМИ и провокацию насилия к ЛГБТ - сообществам.
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