Парламентские выборы в Польше: лидируют радикальные националисты

Сегодня в Польше состоятся парламентские выборы. Фото: upmp.news

Сегодня в Польше состоятся парламентские выборы. Участие в них могут принять 30 млн человек.

По последним опросам лидирует правящая партия "Право и справедливость", пишет dw.com.

Прогнозируют поддержку от 41,7 до 46,5 процента избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп и Дуда обсудили план против российского "Северного потока-2"

Выбирать будут 460 депутатов Сейма и 100 - Сената.

"Право и справедливость" пользуются популярностью из-за ряда социальных реформ. Их критикуют за сильной националистическую позицию и поддержку законов, ограничивающих свободную работу СМИ и провокацию насилия к ЛГБТ - сообществам.