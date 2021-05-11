Парламент Армении во второй раз не выбрал Пашиняна премьером и самораспустился

Пашиняна не выбрали премьером. Фото: Коммерсант

Национальное собрание (парламент) Армении второй раз не смог избрать премьер-министра страны после отставки Никола Пашиняна.

Согласно армянской конституции, это означает самороспуск парламента и назначения досрочных парламентских выборов, сообщает "JAM-News".

Досрочные выборы назначаются на сороковой день после роспуска парламента - это 20 июня.

Провал голосования за кандидатуру премьер-министра был формальностью: перед тем властная и оппозиционные партии договорились о проведении досрочных выборов - на фоне политического кризиса в Армении, который продолжается с осени 2020 году из-за войны в Нагорном Карабахе.

В первый раз за кандидатуру нового премьера армянские депутаты голосовали 3 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война в Нагорном Карабахе: в Армении начался национальный траур

Пашинян объявил о своей отставке 20 апреля после достижения договоренности с оппозицией о проведении досрочных выборов. Вместе с тем в них он будет оставаться в должности исполняющего обязанности главы правительства.