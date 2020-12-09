Парень замерз насмерть - подвел Google-навигатор

В России парень замерз насмерть по дороге из Якутска в Магадан.
Двое парней ехали на машине по маршруту от Google-Maps, сообщает Telegram канал Mash.
Они следовали маршруту, однако через некоторое время оказались на пустынной дороге, хотя Google-Maps продолжал показывать, что они движутся в правильном направлении.
В сообщении отмечается, что температура за окном в это время достигала -50°С.
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28 ноября ребята перестали выходить на связь. Обледенелую машину нашли на обочине только 5 декабря.
Один из парней был уже мертв, а другой - в тяжелом состоянии. Пострадавшего госпитализировали в больницу на вертолете. Врачи пытаются спасти ему жизнь.
Оказывается, что дорога, на которую вывел навигатор, уже давно не функционировала.
Почти голого старика с каталки грузили в автомобиль скорой помощи. Инцидент произошел 7 декабря, температура воздуха в то время была минусовая.
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