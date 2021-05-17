Парень убил любовника, который развращал его малолетнего брата

Убийца Роберто Рамирес / Newsflash

В Перу 18-летний парень признался полиции, что убил 28-летнего любовника, после того, как нашел в его телефоне видео, на котором тот ласкает его 15-летнего брата.

Роберто Рамирес был арестован полицией Перу во вторник, после почти пяти месяцев непрерывных поисков 28-летнего Кевина Абурто, который пропал без вести 27 декабря 2020 года. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В команде Навального готовят фильм о ГРУшниках-убийцах

Во время записанного на видео признания Рамирес рассказал, что он и Абурто пили алкоголь в доме после того, как закончили заниматься сексом в ночь, когда пропавшего видели в последний раз.

После этого Рамирес взялся просматривать телефон Абурто и нашел там несколько видеороликов, на которых Абурто ласкает его 15-летнего брата в торговом центре в Лиме.

"Я разозлился. Сначала попросил у него денег, и сказал, чтобы больше не трогал брата. Но перед этим привязал его к стулу цепью и веревкой, чтобы не мог двигаться. Затем задушил", - рассказал Рамирес.

С помощью матери, 39-летней Лейди Кайчи Замбрано, гражданина Венесуэлы Мануэля Хосе Наварро и 16-летнего парня, который был в доме, Рамирес вынес тело Абурто на холм, рядом с домом. Там сжег тело, а остатки закопал.

Признавшись в преступлении, Рамирес привел следователей к месту захоронения, где полицейские нашли разлагающиеся останки Абурто. Также там была веревка, которой был связан покойник в день убийства. У убийцы также остался телефон покойного.