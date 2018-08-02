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четверг, 02 августа 2018 16:25

Пара выиграла $ 75,5 в лотерею

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Пара выиграла $ 75,5 в лотерею
Фред и Лесли Хиггинс выиграли в лотерею $ 75,5 млн. Фото: ВВС

Британцы 67-летний Фред и Лесли Хиггинс, 57 лет, из города Абердиншир выиграли в лотерею джекпот в £ 58 млн - $ 75,5 млн.

Когда пришел в магазин, продавец проверил номера и сказал, что комбинация ничего не выиграла, сообщает ВВС.

Фред сыграл в лотерею EuroMillions. Чтобы выиграть джекпот, нужно выбрать 7 номеров. Продавец прогнал билет через специальную машину. которая проверяет выигрышные комбинации. Сначала она сообщила, что билет не выиграл. Мужчина разорвал его и выбросил в мусорник. Через мгновение автомат посоветовал обратиться к организации Camelot, которая проводит розыгрыши.

"Продавец мгновенно достал билет из ведра и протянул мне", - вспоминает мужчина.

Фред не повредил выигрышные номера. Он пошел домой и проверил на сайте Camelot. Когда все номера совпали, он понял, что выиграл £ 57 975 367. Фред с женой регулярно играет в лотерею. Но такие суммы еще не срывали.

"Лесли спала. Я разбудил ее, чтобы тоже проверила. Она не правильно прочитала и подумала, что мы выиграли лишь £ 5,7", - вспоминает Фред.

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Сотрудники Camelot ходили в магазин, проверяли видео с камер наблюдения, чтобы убедиться в достоверности слов мужчины. Все это время билет лежал на полочке в конверте по надписям красным маркером "Конец проблемы с деньгами!".

"Мы ждали целую неделю. И единственный человек, которые мы об этом сказали, была дочь", - говорят супруги.

Выигрыш состоялся 10 июля. Получив деньги, пара купила Audi Cabriolet. Фред ищет недвижимость во Франции, а Лесли - на Барбадосе. Также семья коллекционирует виски. Планирует купить несколько дорогих бутылок. 20 августа совместной жизни супругов исполнится 30 лет. Поэтому планируют устроить пирушку, а потом строить планы на будущее.

Американец Джерри Селби смог разгадать секрет государственной лотереи в США и за 9 лет заработал $ 20 млн. Для этого создал акционерное общество.

Вместе с женой Мардж они целыми днями стояли у лотерейных автоматов и покупали десятки тысяч билетов. Дома сортировали их и хранили. Несмотря на большое состояние, жили скромно.

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02
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