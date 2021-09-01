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среда, 01 сентября 2021 18:33

Папа Римский процитировал Путина и опозорился

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Папа Римский процитировал Путина и опозорился
Папа Франциск перепутал слова Меркель и Путина. Фото: АР

Папа Римский Франциск ошибся и вместо того, чтобы процитировать канцлера Германии Ангелу Меркель, привел слова президента России Владимира Путина.

Это случилось, когда Папа говорил о ситуации в отношении событий в Афганистане. Об этом сообщает Dpa.

Франциск отвечал на вопросы о будущем Афганистана после того, как США и союзники ушли из страны.

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Папа вспомнил Меркель и назвал ее одной из "самых выдающихся личностей в международной политике". Дальше - процитировал слова.

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - сказал Франциск.

Однако, как оказалось, это высказывание принадлежит Путину и сказал он его во время встречи с канцлером в Москве 20 августа.

Сам Путин неоднократно критиковал действия Запада по Афганистану, а Кремль демонстрирует хорошие отношения с боевиками "Талибана".

Кремлевский пропагандистский ресурс RT прифотошопил беженцам из Афганистана автоматы и гранатометы, чтобы изобразить их террористами. На это обратили внимание пользователи Twitter.

Российские пропагандисты дорисовали оружие афганской семьи, прибывшей на бельгийскую военную базу Мульсбрук после эвакуации из Кабула.

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