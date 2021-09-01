Папа Римский процитировал Путина и опозорился

Папа Римский Франциск ошибся и вместо того, чтобы процитировать канцлера Германии Ангелу Меркель, привел слова президента России Владимира Путина.
Это случилось, когда Папа говорил о ситуации в отношении событий в Афганистане. Об этом сообщает Dpa.
Франциск отвечал на вопросы о будущем Афганистана после того, как США и союзники ушли из страны.
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Папа вспомнил Меркель и назвал ее одной из "самых выдающихся личностей в международной политике". Дальше - процитировал слова.
"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - сказал Франциск.
Однако, как оказалось, это высказывание принадлежит Путину и сказал он его во время встречи с канцлером в Москве 20 августа.
Сам Путин неоднократно критиковал действия Запада по Афганистану, а Кремль демонстрирует хорошие отношения с боевиками "Талибана".
Кремлевский пропагандистский ресурс RT прифотошопил беженцам из Афганистана автоматы и гранатометы, чтобы изобразить их террористами. На это обратили внимание пользователи Twitter.
Российские пропагандисты дорисовали оружие афганской семьи, прибывшей на бельгийскую военную базу Мульсбрук после эвакуации из Кабула.
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