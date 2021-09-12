Папа Римский прибыл с визитом в Венгрию

В Венгрии понтифик пробудет несколько часов. Фото: korrespondent

Папа Римский Франциск прибыл с кратким визитом в столицу Венгрии - Будапешт.

Понтифик встретился с венгерским президентом Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает Корреспондент.

Встреча прошла в одном из залов Музея изобразительных искусств за закрытыми дверями и длилась около четверти часа.

Во время своего пребывания в Венгрии Папа Римский встретится с епископами и с верующими в разных христианских общинах и с представителями венгерской еврейской общины.

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Франциск также отслужит мессу на площади Героев. Около 75 тысяч человек зарегистрировались на это мероприятие. На улицах расставят громкоговорители, чтобы те, кто не попал на площадь, смогли ее услышать.

В Венгрии понтифик пробудет несколько часов, а затем отправится в Словакию, где пробудет более двух дней.

Папа Римский Франциск в две итальянские тюрьмы прислал 15 тыс. порций мороженого. Таким образом он хотел помочь заключенным пережить самое жаркое за последние 45 лет лето.