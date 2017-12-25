Папа Римский попросил мира для Украины

Фото: 112. Папа Римский Франциск в своем традиционном рождественском послании "Городу и миру" молился за мир для Украины.

Папа Римский Франциск в своем традиционном рождественском послании "Городу и миру" молился за мир для Украины.

Об этом сообщает "Радио Ватикана".

"Видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, порожденного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся за то, чтобы Господь поскорее даровал мир этой дорогой стране", - сказал Папа Франциск.

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Также в своем послании глава католической церкви призвал молиться за мир и прилагать усилия для его строительства.

В Украине впервые отмечают верующие Рождество Христово по григорианскому календарю. На уровне государства 25 декабря признали официальным праздником.