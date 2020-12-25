Папа призвал страны делиться вакцинами

Папа Франциск / Reuters

Папа Франциск в рождественском послании призвал страны делиться вакцинами против Covid-19.

Папа передал традиционное послание "Городу и миру" с трибуны внутри Ватикана, а не с центрального балкона базилики святого Петра. Об этом пишет Reuters.

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Подчеркивая, что здоровье - международное дело, папа раскритиковал так называемый вакцинный национализм, который, по опасениям ООН, усилит пандемию, если бедные страны получат вакцину в последнюю очередь.

"Пусть Сын Божий обновит в политических и государственных лидеров дух международного сотрудничества, начиная с охраны здоровья, чтобы все получили доступ к вакцинам и лечения. Перед лицом проблемы, которая не знает границ, не можем сводить стены. Все мы в одной лодке. Рождество - прежде всего время, чтобы помочь другим, потому что сам Иисус родился изгоем. Пусть Вифлеемское ребенок поможет нам быть щедрыми, сострадательными и полезными в отношении тех, кто уязвим, больной, безработный или испытывает трудности из-за экономических последствий пандемии, а также в отношении женщин, пострадавших от домашнего насилия в месяце изоляции", - сказал папа.

В Италии на рождественский период действует строгий карантин. Ограничения означают, что люди не могут сейчас посещать Ватикан и религиозные церемонии, перенесенные в закрытые помещения.

Франциск призвал также к миру и примирению в Сирии, Йемене, Ливии, Нагорном Карабахе, Южном Судане, Нигерии, Камеруне и Ираке, которые планирует посетить в начале марта. Он попросил мировых лидеров помочь тем, кто страдает от гуманитарных кризисов или стихийных бедствий в Буркина-Фассо, Мали, Нигере, на Филиппинах и во Вьетнаме.