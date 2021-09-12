Папа Франциск в Будапеште призвал помогать беженцам

Франциск находится с визитом в Венгрии. Фото: DW

Во время мессы в столице Венгрии папа Франциск призвал помогать беженцам.

Это заявление стало своеобразным ответом венгерскому премьеру Виктору Орбану, с которым папа Франциск также встретился. Об этом сообщает BBC.

Во время этой встречи Орбан подарил понтифику факсимиле письма венгерского короля XIII века Белы IV к папе Иннокентию IV с просьбой помочь в борьбе с татарским нашествием.

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"Однако это не должно быть оборонительной позицией, которая изолирует их от остального мира и от потребностей других людей. Крест, посаженный в землю, не только приглашает нас хорошо укорениться, он также поднимает и протягивает руки ко всем. Крест призывает нас хранить свои корни крепкими, но без защиты. Я хочу, чтобы вы были такими: заземленными и открытыми, укоренившимися и внимательными", - сказал Франциск.

Во время мессы папа Франциск призвал проявлять бдительность к проявлениям роста антисемитизма и заявил, что это "предохранитель, который не должен сгореть".

"Я попросил папу Франциска не допустить гибели христианской Венгрии", - позже прокомментировал Орбан свой разговор с Франциском.

Папа Римский Франциск прибыл с кратким визитом в столицу Венгрии - Будапешт. Встреча прошла в одном из залов Музея изобразительных искусств за закрытыми дверями и длилась около четверти часа. В Венгрии понтифик пробудет несколько часов, а затем отправится в Словакию, где пробудет более двух дней.