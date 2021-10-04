Pandora Papers – опубликовали тайные счета Путина и других мировых лидеров

Любовница Путина Светлана Кривоногих родила от него дочь в 2003 году. За несколько дней после этого ей купили апартаменты в Монако / "Проект"

Массовую утечку финансовых документов опубликовали в воскресенье, 3 октября, крупные новостные организации. Они связывают мировых лидеров с секретными хранилищами богатств.

В документах раскрыли тайные счета короля Иордании Абдаллу, премьера Чехии Андрея Бабиша и соратников Путина. Об этом пишет Reuters.

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В руки журналистов попали 11,9 млн записей, составляющих 2,94 терабайта данных. Утечка произошла через пять лет после "Панамских документов", которые раскрыли, как богатые люди в мире скрывали деньги, которые правоохранительные органы не могли обнаружить.

Международный консорциум журналистов-расследователей, сеть репортеров и СМИ в Вашингтоне, заявил, что файлы связаны примерно с 35 нынешними и бывшими национальными лидерами и более чем 330 политиками и государственными лицами в 91 стране и территории.

Король Иордании Абдулла, близкий союзник США, использовал офшорные счета, чтобы потратить более $100 млн на роскошные дома в Британии и США.

The Washington Post пишет о Светлане Кривоногих - россиянке, которая стала владелицей квартиры в Монако через офшорную компанию, которую зарегистрировали на карибском острове Тортола. У нее появилась недвижимость через несколько недель после того, как родила дочку. В то время она была в тайных многолетних отношениях с Путиным. Издания пишет со ссылкой на российское следственное издание "Проект". Дочери Кривоногих сейчас 18 лет. Апартаменты с видом на гавань купили в 2003 году за 3,6 млн. Речь идет о квартире в жилом комплексе Monte Carlo Star неподалеку казино Monte Carlo.

В документах обнаружили связь между апартаментами подруги Путина и компанией, где обслуживались другие друзья Путина - Геннадий Тимченко и Петр Колбин. Как показало досье, делами Кривоногих в Монако занималась компания Moores Rowland. Среди ее клиентов также Тимченко и Колбин. Оба попали под санкции США как представители ближайшего окружения Путина.

За несколько дней до парламентских выборов в Чехии 8-9 октября в документах премьера страны Бабиша привязали к секретному поместью за $22 млн в деревне, недалеко от французских Канн.

Финансовые документы происходят с британских Виргинских островов, Кипра, Панамы, Белиза, Сингапура, ОАЭ и Швейцарии. Некоторые имена в досье уже связывали с подозрениями в коррупции, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Одним из открытий стал масштаб покупки недвижимости в Великобритании известными людьми через тайные, но легальные оффшорные схемы. В утечке 95 тыс. таких сделок. Лишь один пример. Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева имела сделки с недвижимостью в Британии на сумму более $540 млн.

Личные данные 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse выложили в сеть хакеры. В частности, имена и фамилии, ссылки на фотографии, аккаунты в других соцсетях.