Пандемия: в отдельных частях Парижа внедрили обязательное ношение маски

Во Франции зарегистрировали 235 208 случаев заражения коронавирусом. Фото: Reuters

В отдельных частях Парижа внедрено обязательное ношение маски.

Так, носить защитную маску придется в столичном регионе Иль-де-Франс, отдельных улицах и в определенных районах Парижа и пригородов. Об этом сообщает DW.

"Нововведение вступит в силу с 8:00 в понедельник, 10 августа. Под его действие будут подпадать также дети в возрасте 11 лет", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что данные предписания распространяться на самых многолюдных районы и улицы города.

Вскоре обнародуют список с улицами и кварталами, где будут действовать новые правила.

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"Многое указывает на то, что с середины июля наблюдается рост темпов распространения коронавирусом в регионе. Сейчас в городе и ближайших окрестностях ежедневно фиксируют по 400 новых случаев инфицирования коронавирусом. Особенно пораженной является возрастная категория от 20 до 30 лет.", - отметили в полиции.

Всего в Франции зарегистрировали 235 208 случаев заражения коронавирусом. 30327 из них умерли. 82968 лица выздоровели. Сейчас активно болеет - 121913.

В мире на утро 9 августа зафиксировали 19817456 случаи заражения Covid-19. Из них 729748 оказались летальными, а 12729497 человек выздоровели.