Пандемия Covid-19 выходит из-под контроля - ВОЗ

Мир не в состоянии контролировать коронавирус. Фото: Reuters

Во всем мире пандемия Covid-19 выходит из-под контроля. Поэтому странам нужно усиливать противоэпидемические мероприятия.

"Наш регион и наш мир не в состоянии контролировать коронавирус. Во многих местах государственная политика несовместима с серьезностью ситуации", - заявила руководительница Панамериканской организации здравоохранения и директор офиса ВОЗ в Северной и Южной Америке Карисса Ф. Этьен, пишет CNBC.

По ее словам, государства, в частности в Северной и Южной Америке, должны усилить меры общественного здравоохранения. Речь, в частности, о социальном дистанцирование и ношение масок.

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Карисса Ф. Этьен отметила, что в последние недели многие страны сталкиваются с ограниченными возможностями больниц и нехваткой дополнительного кислорода.

19 января в США количество связанных с Covid-19 летальных случаев превысило отметку в 400 тысяч. Ежедневно от осложнений коронавируса умирают более 3 тысяч американцев.