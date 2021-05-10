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понедельник, 10 мая 2021 22:32

Палестина запустила в сторону Иерусалима более 30 ракет. Израиль нанес ответный удар

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Палестина запустила в сторону Иерусалима более 30 ракет. Израиль нанес ответный удар
Палестина стреляла по Израилю. Фото: Reuters

Палестинские боевики в секторе Газа осуществили ракетный обстрел в направлении района Иерусалима и юга Израиля. Было выпущено более 30 ракет.

В результате ракетного удара был поврежден дом на иерусалимских холмах. Еще одна ракета попала в автомобиль жителя Израиля, в результате чего он получил ранения, сообщает The Jerusalem Post

Большинство из выпущенных ракет упали на открытой местности или были перехвачены.

ВВС Израиля нанесли несколько ударов по Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 20 палестинцев, в том числе девять детей, еще 65 ранены.

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Обстрелы начались через несколько минут после истечения срока ультиматума господствующей в секторе Газа исламистской группировки ХАМАС. Палестинские боевики требовали от Израиля до 18:00 по местному времени вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса. Конфликт продолжается уже более недели из-за судебного слушания по израильско-палестинскому спору о собственности на землю. Произошли новые столкновения между полицией Израиля и палестинцами. В результате почти 200 раненых.

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