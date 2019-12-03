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вторник, 03 декабря 2019 15:05

Пациент прожил 18 дней: провели первую трансплантацию сердца в мире

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52 лет назад южноафриканский кардиохирург Кристиан Барнард впервые в истории пересадил сердце человеку в Кейптауне.

3 декабря 1967 пациент 53-летний Луис Вашканский стал первым, которому пересадили сердце.

Автор: jnsm
  Провели первую трансплантацию сердца в мире
Провели первую трансплантацию сердца в мире

Его донором стала женщина, которая получила несовместимые с жизнью травмы головного мозга после аварии, пишет Радио Свобода.

Через 18 дней после операции мужчина скончался. Но как оказалось позже, совсем не от неудачной трансплантации, а из-за воспаления легких.

После успешной трансплантации сердца Кристиан Бернард потерпел шквал критики.

Медсестра Дин Фридман, которая присутствовала во время операции в Кейптауне, рассказала, что Бернард начал получать "ужасные письма, в которых его называли мясником".

"Вы имели наглость взять на себя власть Бога, притворяясь тем, кто может даровать жизнь", - говорилось в одном из таких писем из Гонконга.

Хирург, который подарил надежду

Американские доктора Норман Шумвей и Ричард Лоувер в 1959 году впервые осуществили пересадку собачьего сердца - животное прожило затем 8 дней. Уже через несколько лет исследования Шумвея пересадил сердца 300 собакам, которые могли жить с новым органом больше года.

Южноафриканский доктор Кристиан Бернард в то время совершил около 50 таких трансплантаций и имел меньше опыта по сравнению с Шумвеем.

И законы США в те времена не позволяли получить сердце человека, если оно еще бьется - это могли расценить как убийство. Поэтому Шумвей не имел возможности осуществить трансплантацию сердца человека.

Сейчас после первой успешной пересадки сердца, этот орган ежегодно спасает тысячи жизней. Например, в США около 30 тысяч американцев ежегодно получают новый орган. Каждый десятый из которых - сердце.

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Более 116 тысяч человек ждут орган в этой стране, и многие люди умирают "в очереди".

Ежегодно осуществляют пересадку сотен тысяч органов по всему миру. Для многих трансплантация - единственная надежда на выживание.

Как отмечает, "в то время, как в развитых странах мира трансплантация органов является стандартом лечения при многих заболеваниях почек, сердца, печени, легких, кишечника и других, Украина отстает на 20-25 лет в развитии органной трансплантации.

Министерство здравоохранения Украины сообщает, сегодня действует только пять центров трансплантации, в которых выполняются операции по трансплантации почки, печени и сердца (последняя операция по пересадке сердца была в 2011 году)".

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В Украине же трансплантации сердца - единичные случаи.

Главный кардиохирург МЗ Константин Руденко в начале года сообщал, что "как минимум 400-500 трансплантаций в год - это то, что мы должны делать".

23-летняя Екатерина Кравец из села Чернятка Бершадского района Винницкой области более двух лет живет с донорским сердцем. Трансплантированный орган достался от погибшего белоруса. В первые дни постоянно боялась, что где-то что-то не приживется или отпадет. Девушка говорит, что медсестры постоянно смеялись над ней, ведь уверяли, что сердце пришиты намертво.

О том, кто был донором Законом Беларуси говорить пациентам запрещено. Однако, девушке удалось подсмотреть в медицинскую карту, где было написано, что это был парень 28-ми лет, который погиб в автокатастрофе. Катя очень хотела бы найти хотя бы какую-то информацию о нем.

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Дата
03
декабря

Пациент прожил 18 дней: провели первую трансплантацию сердца в мире

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