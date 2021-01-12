Отстранили полицейских, которые поддержали штурм Капитолия

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1341
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2187
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 999
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3834
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2547
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4833
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
6
3
4
5
6
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Вице-президента США Харрис поместили на обложку Vogue: сеть возмутили снимки политика
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Японию обрушился мощный снегопад: много пострадавших
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
Видео
Все видео
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 225
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 333
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8514
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5751
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1044
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
вторник, 12 января 2021 02:51

Отстранили полицейских, которые поддержали штурм Капитолия

  Комментировать
Отстранили полицейских, которые поддержали штурм Капитолия
Сотни сторонников Трампа штурмовали здание Конгресса. Фото: REUTERS

В США после штурма здания Конгресса двух сотрудников полиции отстранили от занимаемых должностей.

Один из них фотографировался вместе с протестующими. Другого подозреваемого во время штурма заметили в здании Конгресса в шляпе с надписью "Сделаем Америку великой снова". Он раздавал указания другим участникам протеста, сообщает NBC News.

Еще 10-15 правоохранителей находятся под следствием.

"Полиция Капитолия наблюдает за всеми участниками, которые потенциально могли способствовать на большом или небольшом уровне", - сказал конгрессмен Тим Райан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экстремисты планируют в США массовые вооруженные протесты - ФБР

6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В результате массовых протестов в Вашингтоне погибло пять человек. По меньшей мере 40 протестующих предстали перед судом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отстранили полицейских, которые поддержали штурм Капитолия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 23716
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 15030
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 12772
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 10935
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 7731
Мир
За импичмент Трампу будут голосовать в среду
За импичмент Трампу будут голосовать в среду Просмотров: 27
Вакцинация от Covid-19. Человечество не получит коллективный иммунитет в 2021 году
Вакцинация от Covid-19. Человечество не получит коллективный иммунитет в 2021 году Просмотров: 126
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
6
 Просмотров: 135
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол Просмотров: 144
Экстремисты планируют в США массовые вооруженные протесты - ФБР
Экстремисты планируют в США массовые вооруженные протесты - ФБР 1 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
7
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
Голосов: 748
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть