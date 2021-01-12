Отстранили полицейских, которые поддержали штурм Капитолия

Сотни сторонников Трампа штурмовали здание Конгресса. Фото: REUTERS

В США после штурма здания Конгресса двух сотрудников полиции отстранили от занимаемых должностей.

Один из них фотографировался вместе с протестующими. Другого подозреваемого во время штурма заметили в здании Конгресса в шляпе с надписью "Сделаем Америку великой снова". Он раздавал указания другим участникам протеста, сообщает NBC News.

Еще 10-15 правоохранителей находятся под следствием.

"Полиция Капитолия наблюдает за всеми участниками, которые потенциально могли способствовать на большом или небольшом уровне", - сказал конгрессмен Тим Райан.

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6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание. В результате массовых протестов в Вашингтоне погибло пять человек. По меньшей мере 40 протестующих предстали перед судом.