Отставка правительства и захват резиденции президента: что происходит в Казахстане?

Тысячи протестующих днем ​​5 января прорвали кордоны полиции на площади Республики в Алматы. Демонстранты вооружились резиновыми дубинками, щитами и начали штурм Резиденции Президента. В настоящее время митингующие захватили здание, сообщает телеграмм-канал snob.

"По данным полиции, демонстранты подожгли 120 машин (в том числе 33 полицейские), устроили пожар в здании акимата и полиции, разбили

120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общественного питания и около 100 офисов. В результате случившегося пострадали более 500 человек".

В городе Актау также продолжаются протесты. В частности, митингующие захватили грузовик с военными, сообщает телеграмм-канал Раньше всех. Ну почти.

Тем временем в стране отключили интернет, недоступны информационные сайты. Вся информация о происходящем в стране поступает преимущественно из телеграмм-каналов.

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Напомним, что указ об отставке президент Касим-Жомарт Токаев подписал в среду, 5 января, утром, возложив на правительство вину за "допущение протестной ситуации".

Тем временем из Алматы поступают сообщения о новых столкновениях между демонстрантами и полицией. Обязанности премьера временно возложили на первого вице-премьера в составе правительства Алихана Смаилова.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Сначала они вспыхнули на западе страны, где требовали снижения цен на сжиженный газ, которым заправляется большинство машин в регионе. Власти заявляли сначала, что снижение цен невозможно, ссылаясь на ситуацию на рынке. 4 января власти пошли на уступки, но люди отказались покидать площади в Мангистауской области, затем протесты охватили другие регионы. Президент Касим-Жомарт Токаев выступил с обращением, в котором заверил, что "власть в стране не рухнет". Он призвал граждан, особенно молодежь, "не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории вседозволенности". Токаев также оценил призывы атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств, которые звучат на площадях. "Это преступление, за которое может быть наказание", - отметил он.