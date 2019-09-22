Отравленный "Новичком" британец хочет отсудить у России 1 млн фунтов

Чарльз Роули. Фото: Обозреватель

Пострадавшему от отравления ядом "Новичок" британцу Чарльзу Роули следует судиться с властями его страны в тамошнем суде, а не пытаться отсудить у России £1 млн, считает посольство РФ в Великобритании.

Британца со спутницей в прошлом году госпитализировали в Эймсбери: Стерджесс вскоре умерла, а Роули выжил, но получил долговременные проблемы со здоровьем. Газета Daily Mirror со ссылкой на адвоката потерпевшего написала, что он якобы планирует подать на РФ в суд, чтобы истребовать £1 млн компенсации, сообщает анонимный представитель посольства РФ в Великобритании.

"Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот", - заявил дипломат.

Лондон "упрямо отказал" Москве, которая "хотела сотрудничества" в расследовании дела об отравлении "Новичком" в Англии, и перевел акцент на британские власти.

"Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права", - заявил сотрудник дипмиссии РФ в Лондоне.

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30 июня 2018-го в Эймсбери, графство Уилтшир, Британия, Стёрджесс и Роули получили отравление "Новичком". 8 июля первая скончалась. Выяснилось, что найденный на улице флакон женщина приняла за духи и нанесла его содержимое на руки и лицо. Эймсбери расположен в 11 км от Солсбери, где в марте спецслужбы РФ пытались убить бывшего двойного агента ФСБ Сергея Скрипаля; следствие считает, что "Новичок" агенты ГРУ проносили именно в том флаконе, а затем просто выбросили его. Россия все отвергает.