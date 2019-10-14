Отравление Скрипаля: продлили санкции против России

Санкции продлили до 16 октября 2020 года. Фото: Reuters

Продлили на год санкции ЕС против физических и юридических лиц, ответственных за применение или производство химического оружия.

Мероприятия также касаются четырех россиян, подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Племянница разведчика Скрипаля написала книгу об отравлении

"Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 ограничительные меры ЕС по применению и распространения химического оружия. Эти санкции, заключающиеся в запрете на поездки в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются до девяти человек: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр - главная организация сирийского режима по разработке химического оружия", - отмечается в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время саммита G20 потребует от российского президента Владимира Путина выдачи подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.