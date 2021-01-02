Открыли терминал, который будет принимать сжиженный газ из США

1 января 2021 на остров прибыл первый танкер с газом, разгружать который будут до 3 января. Фото: pixabay

На острове Крк в Хорватии началась работа терминала сжиженного природного газа.

Терминал осуществил поставку первого газа из США, сообщает Reuters.

1 января 2021 года на остров прибыл первый танкер с газом, разгружать который будут до 3 января.

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"Танкер СПГ Tristar Ruby прибыл из 143 000 кубометрами газа,что дает старт коммерческому использованию терминала", - сообщил директор управляющей компании LNG Hrvatska.

Месяц до этого терминал работал в тестовом режиме. Его мощность составляет 2,6 млрд. кубометров газа в год. На следующие 3 года возможности терминала полностью распродали. К 2027 году - на 80%, а к 2035 году - 50%.

Сооружение терминала на острове обсуждали более 20 лет. Сначала планировали расположить его на суше, но из-за сопротивления местных жителей и экоактивистов таки построили плавучую конструкцию.

СПГ-терминал на острове поможет Хорватии диверсифицировать поставки природного газа, как и некоторым странам Центральной Европы (в частности, Венгрии). До сих пор Хорватия зависела от российского газа и собственной добычи.

Кабмин подписал соглашения о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это позволит привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в четверг, 31 декабря.