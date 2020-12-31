Правительство подписало соглашения, которые дадут 12 млрд грн на добычу газа

 
Ексклюзивы
1/5
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 1341
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 549
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 135
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 801
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1197
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 747
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1998
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1044
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1260
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 432
Фото
Все фото
23
7
8
7
17
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
&quot;Трижды возвращалась в роддом&quot; - украинка о рождении ребенка в Финляндии
"Трижды возвращалась в роддом" - украинка о рождении ребенка в Финляндии
&quot;Сказочные дома и тысячи ламп&quot; -украинка показала, как выглядит новогодняя Япония
"Сказочные дома и тысячи ламп" -украинка показала, как выглядит новогодняя Япония
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Интервью
1/5
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 720
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 135
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 801
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1998
"Зеленский ходит по кругу Порошенко" - какой была внешняя политика Украины в 2020
"Зеленский ходит по кругу Порошенко" - какой была внешняя политика Украины в 2020
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 432
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
четверг, 31 декабря 2020 16:18

Правительство подписало соглашения, которые дадут 12 млрд грн на добычу газа

  Комментировать
Правительство подписало соглашения, которые дадут 12 млрд грн на добычу газа
Кабмин подписал соглашения о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках. Фото: facebook.com/dshmyhal

Кабмин подписал соглашения о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках с победителями открытых и прозрачных аукционов.

Это позволит привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в четверг, 31 декабря.

"Делаем исторический шаг в сфере недропользования. Сегодня впервые Правительство подписало соглашения о разделе продукции на семи нефтегазовых участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который позволит привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа", - отметил Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госгеонедр предлагает упростить выдачу разрешений на добычу строительного камня

По его словам, государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления. А это - очень важный шаг для энергонезависимости и энергетической самодостаточности. Ведь разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу голубого топлива.

Начальные ресурсы углеводородов в Украине составляют 9,3 миллиарда тонн условного топлива, и сейчас они исчерпаны только на четверть. Но для поиска и добычи новых залежей газа нужны новые технологии, которые требуют больших капитальных вложений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правительство подписало соглашения, которые дадут 12 млрд грн на добычу газа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Президент Ельцин объявляет о своей отставке в новогоднюю ночь / Youtube

Группа офицеров заявила о готовности вывести войска против власти

Необычный налог заставил людей перестраивать жилье

Остатки уникального храма обнаружили в болоте

Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей

Изобретатель впервые осветил улицу лампами накаливания

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 36567
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 17019
&quot;К своим бабе или деду сходите в трусах&quot;. Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
7
 2 Просмотров: 12664
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 11331
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 10981
Общество
Любовный гороскоп на 31 декабря: чья судьба этой ночью изменится к лучшему
Любовный гороскоп на 31 декабря: чья судьба этой ночью изменится к лучшему
Биометрические паспорта подорожают
Биометрические паспорта подорожают Просмотров: 36
Новый год встретим с циклоном Кира. Когда придет похолодание
Новый год встретим с циклоном Кира. Когда придет похолодание Просмотров: 351
Сколько украинцев встретят Новый год в поездах
Сколько украинцев встретят Новый год в поездах Просмотров: 81
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
23
 Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
2
Кулеба назвал основные провалы Украины 2020 года
Голосов: 54646
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть