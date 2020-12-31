Правительство подписало соглашения, которые дадут 12 млрд грн на добычу газа

Кабмин подписал соглашения о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках. Фото: facebook.com/dshmyhal

Кабмин подписал соглашения о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках с победителями открытых и прозрачных аукционов.

Это позволит привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в четверг, 31 декабря.

"Делаем исторический шаг в сфере недропользования. Сегодня впервые Правительство подписало соглашения о разделе продукции на семи нефтегазовых участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который позволит привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления. А это - очень важный шаг для энергонезависимости и энергетической самодостаточности. Ведь разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу голубого топлива.

Начальные ресурсы углеводородов в Украине составляют 9,3 миллиарда тонн условного топлива, и сейчас они исчерпаны только на четверть. Но для поиска и добычи новых залежей газа нужны новые технологии, которые требуют больших капитальных вложений.