Открыли первый подвесной железнодорожный мост

Длина моста составляет более 6 километров. Фото: xinhuanet.com

В Китае открыли первый в стране подвесной железнодорожно-автомобильный мост для движения транспорта.

Общая протяженность моста составляет 6,4 км, а длина главного пролета - 1092 м. Об этом сообщает Xinhuanet.

Максимальная скорость движения по мосту составляет 100 км/ч.

"На верхнем уровне расположена восьмиполосная автомобильная трасса (по четыре полосы движения в каждую сторону). По нижнему уровню пустили высокоскоростные поезда. Конструкция моста позволяет поездам ездить по ней со скоростью до 250 км/ч", - говорится в сообщении.

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Мост является частью дороги Ляньюньган-Чжэньцзян, которая сократила время в пути между Ляньюньган и Шанхаем с 11 до трех часов.

Отмечается, что мост побил мировой рекорд по максимально допустимой скоростью движения по нему поездов.

К зимним праздникам железные назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы-Одесса и Киев-Львов-Рахов.

Для обеспечения проезда к горнолыжным курортам, начиная с 18 декабря, назначен также остановки поезда №217 / 218 Киев-Рахов на станциях Татаров и Квасы.