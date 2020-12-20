Открыли первый подвесной железнодорожный мост

В Китае открыли первый в стране подвесной железнодорожно-автомобильный мост для движения транспорта.
Общая протяженность моста составляет 6,4 км, а длина главного пролета - 1092 м. Об этом сообщает Xinhuanet.
Максимальная скорость движения по мосту составляет 100 км/ч.
"На верхнем уровне расположена восьмиполосная автомобильная трасса (по четыре полосы движения в каждую сторону). По нижнему уровню пустили высокоскоростные поезда. Конструкция моста позволяет поездам ездить по ней со скоростью до 250 км/ч", - говорится в сообщении.
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Мост является частью дороги Ляньюньган-Чжэньцзян, которая сократила время в пути между Ляньюньган и Шанхаем с 11 до трех часов.
Отмечается, что мост побил мировой рекорд по максимально допустимой скоростью движения по нему поездов.
К зимним праздникам железные назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы-Одесса и Киев-Львов-Рахов.
Для обеспечения проезда к горнолыжным курортам, начиная с 18 декабря, назначен также остановки поезда №217 / 218 Киев-Рахов на станциях Татаров и Квасы.
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