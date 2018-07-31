Открыли первую в мире скульптурную галерею среди моря

На мальдивском курорте в Индийском океане Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi открыли первую полупогруженные в воду галерею со скульптурами.

Скульптуры находятся на крыше, внутри на постаментах конструкции и под водой. Некоторые стоят на постаментах разного уровня, чтобы вода покрывала их по-разному в зависимости от уровня приливов. Это первая в мире морская галерея с такой особенностью. Получила название Coralarium, сообщает Daily Mail.

Галерею разработал британский художник и экологи Джейсон де Каирс Тейлор. Он был одним из первых художников, который разработал концепцию статуй под водой.

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Авторы говорят, что материал, текстура и расположение должны максимально привлечь представителей дикой природы. Надеются, что здесь поселятся рыба, ракообразные, осьминоги и морские беспозвоночные. Вечером морских животных будут привлекают с помощью света встроенных ламп.

Экскурсии для небольших групп доступны несколько раз в день. Их проводят местные биологи.

Более 3,5 тыс. единиц оружия переплавили правоохранители в американском городе Ранчо-Кукамонга, южная Калифорния, 19 июля. Полученный металл планируют использовать при возведении зданий, мостов и скульптур ангелов. Это двадцать пятой ежегодная акция. Некоторую часть пистолетов, винтовок и автоматов граждане принесли добровольно. Другие были изъяты во время полицейских рейдов и расследований