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пятница, 26 ноября 2021 17:45

Открыли крупнейший в мире музей под открытым небом
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В египетском городе Луксор состоялась торжественная церемония открытия отреставрированной "аллеи сфинксов".

В ней принял участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает ВВС.

"Луксор стал крупнейшим музеем под открытым небом в мире, а отреставрированная "аллея сфинксов" впервые с древних времен соединила храмы Луксора и Карнака", - заявил министр туризма страны Халед Эль-Энани.

Фото: Reuters

Сейчас длина аллеи составляет 2,7 км, на ней расположено 1057 древних статуй. За время раскопок специалисты обнаружили 250 сфинксов с бараньими и 807 сфинксов с человеческими головами.

Работа археологов на "аллее сфинксов" еще не закончилась. Исследователи планируют еще несколько лет искать древние статуи.

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Самым безопасным курортом Египта оказался популярнейший среди украинцев Шарм-эль-Шейх. Провинция Южный Синай, где расположен курорт, стала первой в Египте, чье население полностью вакцинировали от Covid-19.

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