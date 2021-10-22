 
Ексклюзивы
1/5
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 225
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 2979
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 693
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3205
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 882
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 477
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3987
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 864
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
3
10
21
3
3
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
&quot;В приоритете русский&quot;: IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
"В приоритете русский": IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Видео
Все видео
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1215
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 801
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5292
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 333
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 10:43

Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
3

  Комментировать

Самым безопасным курортом Египта оказался популярнейший среди украинцев Шарм-эль-Шейх.

Провинция Южный Синай, где расположен курорт, стала первой в Египте, чье население полностью вакцинировали от Covid-19, пишет Аrabnews.com.

"С начала пандемии в провинции от Covid-19 умер всего 81 человек. Это самый низкий показатель среди мухафаз Египта. В Шарм-эль-Шейхе наблюдают высокий уровень выздоровления и фиксируют минимум госпитализаций", - заявил губернатор Южного Синая генерал-майор Халед Фуда.

Фото: Gazeta.ua

В курортных зонах Египта для туристов оборудовали 400 мест в государственных больницах на случай обнаружения Covid-19. Оплачивать лечение будет египетская сторона. Общее количество Covid-случаев в Синае с начала пандемии достигло 1371. В то же время госпитализации требовали только 29 пациентов.

В сентябре в провинцию прилетели более 100 тыс. туристов из разных стран. Больше всего путешественников прибыло из Украины. На втором месте - туристы из РФ, которые начали летать на курорты Красного моря в Египте с 9 августа после многолетнего запрета на авиацию в этот регион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили правила въезда в Украину: как будет работать приложение "Вдома"

Евросоюз планирует исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Ее добавили в июле в список третьих безопасных стран. Но всплеск недавних новых случаев Covid-19 означает, что страна больше не будет в этом списке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

Народного мстителя убил молодой шляхтич

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 12105
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 9657
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 6714
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6579
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 5796
Общество
Установили 17 дополнительных камер на дорогах: где и когда заработают
Установили 17 дополнительных камер на дорогах: где и когда заработают Просмотров: 243
В Украине выявили больше всего умерших и Covid-больных с начала пандемии
В Украине выявили больше всего умерших и Covid-больных с начала пандемии Просмотров: 792
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
10
 Просмотров: 2979
Гороскоп на 22 октября: почему этот день такой особенный
Гороскоп на 22 октября: почему этот день такой особенный
 Просмотров: 495
Украина выбилась в мировые лидеры по количеству Covid-смертей
Украина выбилась в мировые лидеры по количеству Covid-смертей Просмотров: 405
Больше всего комментируют
9
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
1
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
1
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Голосов: 57312
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть