Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта

Самым безопасным курортом Египта оказался популярнейший среди украинцев Шарм-эль-Шейх.

Провинция Южный Синай, где расположен курорт, стала первой в Египте, чье население полностью вакцинировали от Covid-19, пишет Аrabnews.com.

"С начала пандемии в провинции от Covid-19 умер всего 81 человек. Это самый низкий показатель среди мухафаз Египта. В Шарм-эль-Шейхе наблюдают высокий уровень выздоровления и фиксируют минимум госпитализаций", - заявил губернатор Южного Синая генерал-майор Халед Фуда.

Фото: Gazeta.ua

В курортных зонах Египта для туристов оборудовали 400 мест в государственных больницах на случай обнаружения Covid-19. Оплачивать лечение будет египетская сторона. Общее количество Covid-случаев в Синае с начала пандемии достигло 1371. В то же время госпитализации требовали только 29 пациентов.

В сентябре в провинцию прилетели более 100 тыс. туристов из разных стран. Больше всего путешественников прибыло из Украины. На втором месте - туристы из РФ, которые начали летать на курорты Красного моря в Египте с 9 августа после многолетнего запрета на авиацию в этот регион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили правила въезда в Украину: как будет работать приложение "Вдома"

Евросоюз планирует исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Ее добавили в июле в список третьих безопасных стран. Но всплеск недавних новых случаев Covid-19 означает, что страна больше не будет в этом списке.