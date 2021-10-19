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вторник, 19 октября 2021 11:10

В МИД разъяснили ситуацию с удалением Украины из списка безопасных для ЕС государств

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В МИД разъяснили ситуацию с удалением Украины из списка безопасных для ЕС государств
ЕС автоматически не устанавливает новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию. Фото: pixabay.com

Евросоюз пока не принял формального решения об исключении Украины из перечня безопасных для путешествий стран.

В случае принятия такое решение не отменяет действие безвиза и не предусматривает тотального закрытия границ для украинцев, сообщил во вторник спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

"В случае роста показателей Covid-заболеваемости в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять туристические поездки в ЕС", - написал он.

В то же время эпидситуация ухудшается не только в Украине. В течение последних недель Евросоюз существенно сократил перечень стран зеленой зоны.

"Решение так же может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится. Опыт некоторых наших соседей, которых в предыдущие недели уже исключили из списка, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как в прошлом году", - добавил представитель МИД.

ЕС автоматически не устанавливает новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне.

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Евросоюз на этой неделе планирует исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Ее добавили в июле в список третьих безопасных стран. Но всплеск недавних новых случаев Covid-19 означает, что страна больше не будет в этом списке.

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