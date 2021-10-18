Украину удалят из списка безопасных для ЕС государств

Человек получает вакцину против коронавируса в Краматорске / Getty Images

Украина удалят из списка стран, путешествия из которых рекомендует позволить ЕС

Евросоюз на этой неделе планирует исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран.

Такое решение будет означать, что для украинцев границы стран ЕС снова могут закрыть. Об этом в Twitter пишет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"На этой неделе Украину удалят из списка третьих стран, путешествия из которых рекомендует разрешать ЕС. Ее добавили в середине июля в список третьих безопасных стран, но всплеск недавних новых случаев Covid-19 означает, что страна больше не будет в этом списке", - пишет журналист.

"Укрзалізниця" обратилась в лаборатории с предложением развернуть пункты ПЦР-тестов на вокзалах.