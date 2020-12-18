Откроют восстановленный мавзолей

Общий вид мавзолея императора Августа Фото: Reuters

Одни из важнейших памятников Древнего Рима, мавзолей 1-го императора Августа, восстановленный после десятилетий забвения. Откроется для посетителей в начале 2021-го.

Мавзолей - самая круглая гробница в мире. Его построили в 28 г. до н.э. на берегу реки Тибр для захоронения Августа и его преемников. В частности, там похоронили императоров Тиберия, Калигулу и Клавдия, пишет Reuters.

"Это исторический момент. Место откроется для туристов 1 марта, а вход будет бесплатным до 21 апреля - дня, когда город отпразднует свое основания в 753 году до нашей эры. Повторное открытие такого памятника - сигнал надежды. Мы уверенно смотрим в завтрашний день, несмотря на неопределенность из-за пандемии. Нам нужно работать на будущее и сохранять традиции", - заявила мэр Рима Вирджиния Рагги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли тела богача и раба, которых убил вулкан

Одно из величайших зданий города, претерпело множество изменений после падения Римской империи. В какой-то момент усыпальница превратилась в укрепленный замок, затем в висячие сады, а затем в амфитеатр для корриды и фейерверков.

В начале ХХ века здание превратили в огромный театр для концертов и опер. Впоследствии фашистской диктатор Бенито Муссолини приказал восстановить памятник Древнего Рима. После войны, здание пришло в упадок, со стен выросли деревья, а дорожки забросали мусором. Территорию расчистили, и провели реставрации, стоимостью 10 млн евро.

Император Август превратил Рим в город мирового уровня благодаря инфраструктурным проектам. При смерти сказал: "Я получил Рим как город из кирпича, а оставил как город из мрамора".

Оригинальную мраморную облицовку могилы разграбили, а статую, которая когда-то возвышалась над зданием, украли. Однако туристы получат возможность увидеть ее былое величие благодаря турам в виртуальной реальности.