Отказал двигатель: в московском аэропорту экстренно сел пассажирский Boeing

В московском аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737.
Чрезвычайное происшествие произошло из-за отказа правого двигателя в небе. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
"Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи - Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Есть ли пострадавшие в результате экстренной посадки пока неизвестно.
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