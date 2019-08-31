Отказал двигатель: в московском аэропорту экстренно сел пассажирский Boeing

Самолет выполнял рейс по маршруту Сочи - Москва. Фото: avianews.com

В московском аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737.

Чрезвычайное происшествие произошло из-за отказа правого двигателя в небе. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи - Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Есть ли пострадавшие в результате экстренной посадки пока неизвестно.

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