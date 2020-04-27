Отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии

Турецкие отельеры откажутся от шведского стола даже после окончания коронавирусной пандемии. Фото: Reuters

Турция готовится к выходу из ограничительных мер. Но гостинично-ресторанный бизнес поменяет множество правил.

15 мая Турция планирует открыться для внутреннего туризма. К концу августа планируется прием иностранных гостей. Сперва заработают гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса, пишет Ahaber.

Кроме того, рестораны на территории гостиниц должны обеспечить социальное дистанцирование. Также турецкие отельеры откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц.

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Некоторые меры будут приняты не только в гостиницах, но и в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях курортов. Так, повышенные требования будут к обсуживающему персоналу: они обязаны перед началом рабочего дня проходить медосмотр, работать в перчатках и масках, в некоторых случаях может быть использована специальная защитная одежда.

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