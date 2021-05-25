Отец Протасевича прокомментировал видео с "признаниями" сына

Дмитрий Протасевич прокомментировал видео "признание" своего сына Романа Протасевича. Фото: Reuters

Отец белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Дмитрий прокомментировал видео с "признанием" сына, которое недавно опубликовали в сети.

Об этом сообщило издание Reuters.

По словам Дмитрия Протасевича, его сына заставили признать вину на видео. Мужчина уверен, что у Романа сломан нос.

"Скорее всего, у него сломан нос, так как его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона его лица покрыта пудрой", - прокомментировал отец.

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Также он заметил, что на видео видно, как его сын нервничает.

"Это не его слова, не его интонация. Он очень замкнут. Видно, как нервничает. И это не его пачка сигарет на столе - он такие не курит. Так что я думаю, что его заставили произнести эти слова", - добавил он.

По словам отца, Роман не мог признаться в организации массовых беспорядков, потому что ничего такого он не делал. Мужчина уверен, что сын пошел на какую-то сделку со следствием.

В Министерстве иностранных дел Польши уверены, что основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича били в белорусской тюрьме.