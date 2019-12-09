Отдых в Турции подорожает для всех

На протяжении 2020 снимать будут 1% от стоимости проживания в номере. В дальнейшем — 2%. ФОТО: sembo.se

С 1 января 2020 Турция вводит в действие налог за проживание в гостиницах. В течение первого года объем сбора составит 1% от стоимости проживания в номере. С 2021 вырастет до 2%.

Сообщает об этом TourismGuncel.

Распространяться налог будет на гостиницы, пансионаты, гостевые дома, мотели, кемпинги и курортные поселения. Для гостей его оформлять будут отдельным документом.

Представители туристической отрасли нововведение раскритиковали: опасаются, что оно приведет к уменьшению потока туристов и соответственно к снижению прибыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где отдохнуть в Европе в 2020 году: ТОП-5 направлений

Летом этого года отдых в Турции подешевел: гостиницы снизили стоимость проживания на 20%. Прибегнуть к таким мерам вынуждены были из-за малого потока отдыхающих.