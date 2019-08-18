От взрыва на свадьбе погибли по меньшей мере 63 человека

Террорист-смертник взорвал бомбу во время свадьбы в столице Афганистана Кабуле. Погибли по меньшей мере 63 человека. Фото - REUTERS

Во время теракта на свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере 63 человека. Более 180 человек получили ранения.

Взрыв произошел 17 августа около 22:40 по местному времени в районе, населенном в основном мусульманами-шиитами. Свидетели взрыва рассказывают, что бомбу взорвал террорист-смертник, сообщает BBC.

"Все выбежали на улицу, люди кричали и плакали. В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все в секции для мужчин либо мертвы, либо ранены. Через 2 часа после взрыва еще выносили тела из зала", - говорит о теракте один из гостей.

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Пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана подтвердил, что в результате взрыва есть жертвы среди мирного населения, но уточнил, что подробности еще неизвестны.

Суннитская афганская группировка Талибан отрицает причастность к взрыву. Ни одна другая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

По меньшей мере 40 человек погибли, более 60 получили ранения в результате теракта на свадьбе в Ираке. Полицейские считают, что к взрыву причастны боевики террористической организации "Исламское государство".