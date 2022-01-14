От винтов до ракет: в Польше произошла масштабная утечка военных данных

Всего в сети обнародовали 1 757 390 записей. Фото: pixabay.com

В Польше произошла масштабная утечка данных о вооружении польской армии, боеприпасах, запчастях для боевых машин и специализированном программном обеспечении.

В сеть просочилась ресурсная база польских военных, сообщает Onet. Значительная часть данных касается оборудования из бывшего СССР, а также закупленной у США, Германии и Израиля техники.

"Слили данные от винтов и ноутбуков до противотанковых ракет и истребителей F-16. Некоторая информация, которая попала в свободный доступ, является чрезвычайно ценной для иностранных спецслужб. Базу уже загрузили пользователи из более десятка стран, в том числе из России и Китая", - отмечают журналисты со ссылкой на источники в спецслужбах.

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Всего в сети обнародовали 1 757 390 записей. Польские службы сейчас проверяют, как именно эта информация попала в интернет. Вероятным виновником утечки называют нерадивого ИТ-специалиста инспекции поддержки Вооруженных сил в Быдгоще. Именно это учреждение занимается закупками для армии и хранением техники и запчастей.

Минобороны Польши уже отреагировало на ситуацию, там уверяют, что угрозы для государственной безопасности нет, а обнародованные данные и без того содержатся в открытом доступе.

В прошлом году хакеры взломали частную электронную почту главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика и его жены. Злоумышленники также получили доступ к их аккаунтам в соцсетях. Дворчик тогда заявил, что речь идет о вероятной атаке со стороны РФ или Беларуси.