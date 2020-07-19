От самой тяжелой к самой легкой. Классифицировали 6 форм коронавируса

Больных коронавирусом можно поделить на 6 групп. Фото: Xinhua

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжестью течения болезни.

Ученые в своих выводах опирались на данные о симптомах, наблюдавшихся в 1600 пациентов из США и Великобритании. Информацию они собрали с помощью мобильного приложения COVID Symptom Study, созданный специально для изучения симптомов заболевания. Об этом сообщает Sky News.

Полученные данные позволили выделить шесть основных групп COVID-19 на основе того, как у пациентов развивалась болезнь и как они при этом себя чувствовали.

Так, для первой и второй формы заболевания характерны симптомы гриппа как с повышенной температурой, так и без нее.

Третья форма COVID-19 сопровождается отсутствием кашля, но пациента мучает диарея, наблюдается отсутствие аппетита и повышенная температура тела. Данные формы характеризуются как условно легкие, пациентам с данных групп респираторная поддержка понадобилась лишь в 1,5-4,4% случаев.

При четвертой форме к основным симптомам заболевания добавляется чувство усталости, респираторная поддержка была необходима 8,6% пациентов.

При пятой форме появляется боль в мышцах и спутанность сознания, а респираторная поддержка понадобилась в 9,9% случаях.

Шестая - наиболее тяжелая форма COVID-19. В этом случае более 50% пациентов нуждаются в госпитализации, люди теряют аппетит, жалуются на диарею и боли в области живота, у них также наблюдается затрудненное дыхание, боли в груди и мышцах, а также спутанность сознания и усталость. Для пациентов этой группы респираторная поддержка необходима в 19,8% случаях.

"При этом люди шестой группы чаще всего относятся к старшим возрастным категориям, а также отличаются слабым здоровьем, наличием хронических заболеваний и лишним весом", - уточняют ученые.

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Ученые считают, что если в первые пять дней определить, к какой категории относится пациент, то можно действовать на опережение и не допустить развития тяжелых осложнений.