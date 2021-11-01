От коронавируса в мире умерли более пяти миллионов человек

В настоящее время COVID-19 является третьей по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца и инсульта / Reuters

Глобальное число погибших от Covid-19 в мире превысило 5 млн.

Только в Соединенных Штатах Америки умерли официально более 740 тыс. человек - больше, чем в любой другой стране. Об этом пишет Al Jazeera.

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По оценкам Института исследования проблем мира в Осло, число погибших в мире составляет конкуренцию количеству людей, погибших в боях между странами с 1950 года до сегодняшнего дня. В настоящее время Covid-19 является третьей по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца и инсульта.

Эта цифра почти наверняка занижена из-за ограниченного тестирования и людей, умирающих дома без медицинской помощи, особенно в бедных частях мира, таких как Индия, где нет нормальной статистики.

В мире в течение суток 30 октября диагностировали более 473 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших в России, Великобритании и Турции. Украина - на пятом месте мирового рейтинга, свидетельствуют данные Worldometers. Россия также лидирует по суточной Covid-смертности. По приросту болезни в Европе лидируют Россия, Британия и Украина.