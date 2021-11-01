От коронавируса в мире умерли более пяти миллионов человек

 
Ексклюзивы
1/5
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 2016
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2430
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 936
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 1998
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2025
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4410
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2961
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1422
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 783
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
4
3
7
6
6
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
Возводят самый большой в мире район, напечатанный на 3D-принтере
Возводят самый большой в мире район, напечатанный на 3D-принтере
Масштабное столкновение поездов в Англии: возросло число пострадавших
Масштабное столкновение поездов в Англии: возросло число пострадавших
На острове вулканический пепел засыпал все вокруг - подборка фото
На острове вулканический пепел засыпал все вокруг - подборка фото
Оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший
Оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 639
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3798
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1071
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 981
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
01 ноября 2021
Просмотров: 81
Можу вибирати
"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою ...
понедельник, 01 ноября 2021 15:15

От коронавируса в мире умерли более пяти миллионов человек

  Комментировать
От коронавируса в мире умерли более пяти миллионов человек
В настоящее время COVID-19 является третьей по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца и инсульта / Reuters

Глобальное число погибших от Covid-19 в мире превысило 5 млн.

Только в Соединенных Штатах Америки умерли официально более 740 тыс. человек - больше, чем в любой другой стране. Об этом пишет Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше, чем за весь июнь: за неделю в Украине сделали 1,7 млн ​​прививок от Covid-19

По оценкам Института исследования проблем мира в Осло, число погибших в мире составляет конкуренцию количеству людей, погибших в боях между странами с 1950 года до сегодняшнего дня. В настоящее время Covid-19 является третьей по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца и инсульта.

Эта цифра почти наверняка занижена из-за ограниченного тестирования и людей, умирающих дома без медицинской помощи, особенно в бедных частях мира, таких как Индия, где нет нормальной статистики.

В мире в течение суток 30 октября диагностировали более 473 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших в России, Великобритании и Турции. Украина - на пятом месте мирового рейтинга, свидетельствуют данные Worldometers. Россия также лидирует по суточной Covid-смертности. По приросту болезни в Европе лидируют Россия, Британия и Украина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От коронавируса в мире умерли более пяти миллионов человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

"Пропала грамота", "Запорожец за Дунаем" и сотни других фильмов: актер Федор Стригун 60 лет не покидал сцену

Убили императора инков

Самое читаемое
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 28784
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 13095
В Египте разбился российский самолет
В Египте разбился российский самолет
14
 Просмотров: 6102
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 4491
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
 2 Просмотров: 4410
Мир
В Польше начали вакцинировать людей на кладбище
В Польше начали вакцинировать людей на кладбище Просмотров: 126
Путин принялся угрожать американскому кораблю
Путин принялся угрожать американскому кораблю 1 Просмотров: 846
Перевозил нелегалов: в Польше задержали украинца
Перевозил нелегалов: в Польше задержали украинца Просмотров: 135
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
4
 Просмотров: 1539
Половина россиян не хочет вакцинироваться и считает коронавирус биологическим оружием
Половина россиян не хочет вакцинироваться и считает коронавирус биологическим оружием Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
3
Еще один вице-премьер подал в отставку
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
1
Заместителя Ермака проверяют на конфликт интересов из-за форума "Украина 30"
1
Скороход уверена, что нардеп Полякова убили
Голосов: 1024
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть