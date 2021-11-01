Определили новый эпицентр Covid-пандемии в мире

 
Ексклюзивы
1/5
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 1818
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 900
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 1908
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1962
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 3951
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2781
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1395
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 747
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1962
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
6
6
15
5
6
На острове вулканический пепел засыпал все вокруг - подборка фото
На острове вулканический пепел засыпал все вокруг - подборка фото
Оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший
Оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший
В Египте разбился российский самолет
В Египте разбился российский самолет
Советский корабль подорвался на мине
Советский корабль подорвался на мине
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3645
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1044
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 954
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 792
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2763
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 1287
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
понедельник, 01 ноября 2021 10:12

Определили новый эпицентр Covid-пандемии в мире

  Комментировать

В мире в течение суток 30 октября диагностировали более 473 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в России, Великобритании и Турции.

Украина на пятом месте мирового рейтинга, свидетельствуют данные Worldometers. Россия также лидирует по суточной Covid-смертности. По приросту болезни в Европе лидируют РФ, Британия и Украина.

В России зафиксировали почти 41 тыс. новых инфицированных за сутки в Великобритании - более 38 тыс., а в Турции - свыше 25 тыс. новых заражений. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США почти с 20 тыс. больными и Украина - более 17 тыс.

Автор: worldometers.info
  Украина на пятом месте в мире по количеству новых больных
Украина на пятом месте в мире по количеству новых больных

С начала пандемии подтвердили более 5 млн смертей от Covid-19. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют РФ (1 158 смертей), Румыния (394) и Украина (336). Сейчас в мире насчитывают более 18 млн активных случаев заболевания. Излечились от недуга более 224 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше, чем за весь июнь: за неделю в Украине сделали 1,7 млн ​​прививок от Covid-19

13 936 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 1 ноября. Среди них 905 детей и 111 медработников. В больницы попали 3 828 пациентов, не удалось спасти 298. Выздоровели – 5 885. За все время пандемии в Украине заболели – 2 936 238 человек, выздоровели – 2 442 098 человек, умерли – 68 027 пациентов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Определили новый эпицентр Covid-пандемии в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

Убили императора инков

Самое читаемое
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 21989
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 9972
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
3
 Просмотров: 8424
В Египте разбился российский самолет
В Египте разбился российский самолет
15
 Просмотров: 4932
Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине
Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине
8
 Просмотров: 4707
Мир
Американский флагманский корабль следует в Черное море
Американский флагманский корабль следует в Черное море Просмотров: 18
Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку
Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку Просмотров: 27
На острове вулканический пепел засыпал все вокруг - подборка фото
На острове вулканический пепел засыпал все вокруг - подборка фото
6
 Просмотров: 306
Дело МН17: начался новый блок слушаний
Дело МН17: начался новый блок слушаний Просмотров: 45
Назвали самое употребляемое слово 2021 года
Назвали самое употребляемое слово 2021 года Просмотров: 243
Больше всего комментируют
3
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2
МИД Польши удивило заявлением о дискриминации поляков в Украине
2
Порошенко примет участие в международной конференции безопасности в Галифаксе
2
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
Голосов: 984
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть