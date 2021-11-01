Определили новый эпицентр Covid-пандемии в мире

В мире в течение суток 30 октября диагностировали более 473 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в России, Великобритании и Турции.

Украина на пятом месте мирового рейтинга, свидетельствуют данные Worldometers. Россия также лидирует по суточной Covid-смертности. По приросту болезни в Европе лидируют РФ, Британия и Украина.

В России зафиксировали почти 41 тыс. новых инфицированных за сутки в Великобритании - более 38 тыс., а в Турции - свыше 25 тыс. новых заражений. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США почти с 20 тыс. больными и Украина - более 17 тыс.

Автор: worldometers.info Украина на пятом месте в мире по количеству новых больных

С начала пандемии подтвердили более 5 млн смертей от Covid-19. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют РФ (1 158 смертей), Румыния (394) и Украина (336). Сейчас в мире насчитывают более 18 млн активных случаев заболевания. Излечились от недуга более 224 млн человек.

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13 936 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 1 ноября. Среди них 905 детей и 111 медработников. В больницы попали 3 828 пациентов, не удалось спасти 298. Выздоровели – 5 885. За все время пандемии в Украине заболели – 2 936 238 человек, выздоровели – 2 442 098 человек, умерли – 68 027 пациентов.