От Covid-19 умер советский актер Лановой

87-летний советский актер Василий Лановой скончался в больнице.
Состояние Ланового ухудшилось в ночь на 28 января, актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания, сообщила жена актера Ирина Купченко.
Врачи рассказывали, что Лановой пережил клиническую смерть.
В Театре имени Вахтангова в Москве подтвердили, что актер скончался после того, как длительное время пытался лечиться от Covid-19.
У супруги Ланового аналогично диагностировали коронавирусную инфекцию, вместе с мужем Ирину поместили в больницу.
Состояние Ланового ухудшилось в ночь на 28 января, актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания.
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Василий Лановой был в базе сайта Миротворец и в черном списке Минкультуры Украины, после того как подписал письмо в поддержку политики Путина по Крыму. Также Лановой активно участвовал в пропагандистских мероприятиях РФ.
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