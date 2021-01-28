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четверг, 28 января 2021 23:31

От Covid-19 умер советский актер Лановой

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От Covid-19 умер советский актер Лановой
Умер Василий Лановой. Фото: Факты

87-летний советский актер Василий Лановой скончался в больнице.

Состояние Ланового ухудшилось в ночь на 28 января, актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания, сообщила жена актера Ирина Купченко.

Врачи рассказывали, что Лановой пережил клиническую смерть.

В Театре имени Вахтангова в Москве подтвердили, что актер скончался после того, как длительное время пытался лечиться от Covid-19.

У супруги Ланового аналогично диагностировали коронавирусную инфекцию, вместе с мужем Ирину поместили в больницу.

Состояние Ланового ухудшилось в ночь на 28 января, актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания.

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Василий Лановой был в базе сайта Миротворец и в черном списке Минкультуры Украины, после того как подписал письмо в поддержку политики Путина по Крыму. Также Лановой активно участвовал в пропагандистских мероприятиях РФ.

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