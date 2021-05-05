Осужденный за убийство Флойда экс-офицер просит о новом судебном разбирательстве

Огласка дела усилил "потенциал для предвзятого отношения к рассмотрению". Фото: Reuters

Осужденный за убийство 46-летнего Джорджа Флойда экс-полицейский Дерек Шовин подал ходатайство о новом судебном разбирательстве.

Адвокат Шовина Эрик Нельсон обратил внимание на отказ суда в его просьбе изменить место проведения слушания, сообщает The Hill. Защитник также отметил, что огласка дела усилила "предвзятое отношения при рассмотрении".

"Публичность оказалась настолько пагубной до и во время этого судебного разбирательства, что стала структурным дефектом", - заявил он 4 мая.

Нельсон возмущен, что суд "не сумел изолировать присяжных на время судебного разбирательства" и не убедил их "избегать СМИ". Это привело к предвзятому судебному разбирательству, считает юрист, а также "нарушило конституционные права Шовина на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство". По его словам, кое-кто из присяжных "почувствовал давление на расовой почве и подвергся запугиванию".

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Суд признал виновным экс-офицера полиции Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Присяжные вынесли приговор по всем трем пунктам обвинения. В прошлом году 25 мая Джордж Флойд скончался после того, как был задержан полицией в Миннеаполисе. Полицейский, который задерживал мужчину, прижал его шею коленом и не отпускал даже тогда, когда задержанный говорил, что не может дышать. История Флойда вызвала волну протестов против неправомерных действий полиции.