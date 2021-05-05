Осужденный за убийство Флойда экс-офицер просит о новом судебном разбирательстве

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2331
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1071
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1134
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 729
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1440
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 612
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3969
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
9
3
3
6
5
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
Видео
Все видео
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях
Дудь показал вырезанное из интервью видео, на котором блогер с Украины вспоминает об Голодоморе и репресиях
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли
Мост упал вместе с поездом метро. По меньшей мере 20 человек – погибли
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1071
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 729
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 450
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3969
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 207
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
среда, 05 мая 2021 09:03

Осужденный за убийство Флойда экс-офицер просит о новом судебном разбирательстве

  Комментировать
Осужденный за убийство Флойда экс-офицер просит о новом судебном разбирательстве
Огласка дела усилил "потенциал для предвзятого отношения к рассмотрению". Фото: Reuters

Осужденный за убийство 46-летнего Джорджа Флойда экс-полицейский Дерек Шовин подал ходатайство о новом судебном разбирательстве.

Адвокат Шовина Эрик Нельсон обратил внимание на отказ суда в его просьбе изменить место проведения слушания, сообщает The Hill. Защитник также отметил, что огласка дела усилила "предвзятое отношения при рассмотрении".

"Публичность оказалась настолько пагубной до и во время этого судебного разбирательства, что стала структурным дефектом", - заявил он 4 мая.

Нельсон возмущен, что суд "не сумел изолировать присяжных на время судебного разбирательства" и не убедил их "избегать СМИ". Это привело к предвзятому судебному разбирательству, считает юрист, а также "нарушило конституционные права Шовина на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство". По его словам, кое-кто из присяжных "почувствовал давление на расовой почве и подвергся запугиванию".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть мужчины во время задержания: врач в суде назвал причину

Суд признал виновным экс-офицера полиции Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Присяжные вынесли приговор по всем трем пунктам обвинения.

В прошлом году 25 мая Джордж Флойд скончался после того, как был задержан полицией в Миннеаполисе. Полицейский, который задерживал мужчину, прижал его шею коленом и не отпускал даже тогда, когда задержанный говорил, что не может дышать. История Флойда вызвала волну протестов против неправомерных действий полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Осужденный за убийство Флойда экс-офицер просит о новом судебном разбирательстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 18027
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 13248
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 10809
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 5589
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 12 Просмотров: 5526
Мир
США оставляют за собой право вводить санкции против агрессии РФ - Псаки
США оставляют за собой право вводить санкции против агрессии РФ - Псаки
Женщина не знала о беременности, пока не родила на борту самолета
Женщина не знала о беременности, пока не родила на борту самолета Просмотров: 81
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
 Просмотров: 297
Крупнейшая в мире ювелирная компания отказалась от натуральных бриллиантов
Крупнейшая в мире ювелирная компания отказалась от натуральных бриллиантов Просмотров: 108
МИД Франции вызвало посла РФ и осудило действия России
МИД Франции вызвало посла РФ и осудило действия России Просмотров: 153
Больше всего комментируют
17
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
12
Зеленский возмутил фразой о СССР
3
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
На нашей земле решается будущее Европы - Зеленский о вступлении Украины в ЕС
2
Евросоюз собирается одобрить вакцину, которую используют в Украине
Голосов: 723
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть