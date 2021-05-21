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пятница, 21 мая 2021 02:11

Остановить строительство "Северного потока-2" практически невозможно - Белый дом

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Остановить строительство &quot;Северного потока-2&quot; практически невозможно - Белый дом
В США объяснили проблему с введением санкций против "Северного потока-2". Фото: Reuters

В Белом доме признали, что остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который готов почти на 95%, практически невозможно.

"Когда президент пришел на должность, трубопровод был готов на 95%. Как мы могли остановить проект в другой стране, завершен на 95%?", - на брифинге заявила Джен Псаки, прес-секретарь Белого дома.

В отчете Госдепартамента, полученном NBC News, говорится, что Госсекретарь Энтони Блинкен решил отказаться от санкций, заявив, что они "негативно повлияют на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами".

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В СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

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